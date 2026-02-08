Advertisement
Para jemaah berasal dari Kota Palembang, berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara untuk mengikuti tradisi tahunan mengenang ulama penyebar Islam di kota tersebut.
Puluhan ribu jemaah mengikuti puncak Ziarah Kubro 2026 menjelang Ramadan di Palembang, Minggu (8/2/2026).
Para jemaah berasal dari Kota Palembang, berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara untuk mengikuti tradisi tahunan mengenang ulama penyebar Islam di kota tersebut.
Puluhan ribu jemaah mengikuti puncak Ziarah Kubro 2026 menjelang Ramadan di Palembang, Minggu (8/2/2026).
Para jemaah berasal dari Kota Palembang, berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara untuk mengikuti tradisi tahunan mengenang ulama penyebar Islam di kota tersebut.
Puluhan ribu jemaah mengikuti puncak Ziarah Kubro 2026 menjelang Ramadan di Palembang, Minggu (8/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Puluhan Ribu Jemaah Ikuti Puncak Ziarah Kubro Jelang Ramadan 2026

Minggu 08 Februari 2026 22:44 WIB
PALEMBANG - Puluhan ribu jemaah mengikuti puncak Ziarah Kubro 2026 menjelang Ramadan di Palembang, Minggu (8/2/2026). Para jemaah berasal dari Kota Palembang, berbagai daerah di Indonesia, hingga mancanegara untuk mengikuti tradisi tahunan mengenang ulama penyebar Islam di kota tersebut.

 
Rangkaian ziarah yang berlangsung selama tiga hari itu mencapai puncaknya dengan napak tilas dari Rumah Sejarah Sungai Bayas hingga Pemakaman Kambang Koci, Pelabuhan Boombaru. Sepanjang rute, masyarakat menyediakan makanan dan minuman gratis bagi para peziarah sebagai bentuk sedekah dan kebersamaan.
 
Arak-arakan napak tilas yang diiringi tabuhan rebana menarik perhatian warga yang memadati jalan untuk menyaksikan dan mengabadikan momen tersebut. Kegiatan ini turut dihadiri Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru, Wali Kota Palembang Ratu Dewa, serta sejumlah tokoh ulama, di antaranya Muhammad Rizieq Shihab.
