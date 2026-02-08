Advertisement
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti serentak sebagai tindak lanjut dari arahan presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Dalam kegiatan ini Pemprov DKI melibatkan 171.134 orang.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti serentak sebagai tindak lanjut dari arahan presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Dalam kegiatan ini Pemprov DKI melibatkan 171.134 orang.
Kerja bakti ini dilaksanakan secara serentak di 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia, (PMI) Jusuf Kalla.
Petugas kebersihan melakukan aksi Jaga Jakarta Bersih di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).
Petugas kebersihan melakukan aksi Jaga Jakarta Bersih di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Kerja Bakti Serentak Digelar di 44 Kecamatan DKI Jakarta

Minggu 08 Februari 2026 22:24 WIB
JAKARTA - Petugas kebersihan melakukan aksi Jaga Jakarta Bersih di Cipinang Melayu, Jakarta Timur, Minggu (8/2/2026).
 
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggelar kegiatan bersih-bersih atau kerja bakti serentak sebagai tindak lanjut dari arahan presiden Prabowo Subianto saat Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas). Dalam kegiatan ini Pemprov DKI melibatkan 171.134 orang.
 
Kerja bakti ini dilaksanakan secara serentak di 44 kecamatan dan 267 kelurahan. Turut hadir dalam kegiatan tersebut Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung bersama Ketua Umum Palang Merah Indonesia, (PMI) Jusuf Kalla.
