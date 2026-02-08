Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin (tengah), Ketua Komisi XI DPR-RI Mukhamad Misbakhun (ketiga kiri), Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu (kiri), Ketua Panitia Care for Sumut Bara Hasibuan (ketiga kanan), dan Wakil Ketua Panitia Care for Sumut Pahala Mansury (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum berlari dalam kegiatan CARE FOR SUMUT: Charity Run di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin (tengah), Ketua Komisi XI DPR-RI Mukhamad Misbakhun (ketiga kiri), Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu (kiri), Ketua Panitia Care for Sumut Bara Hasibuan (ketiga kanan), dan Wakil Ketua Panitia Care for Sumut Pahala Mansury (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum berlari dalam kegiatan CARE FOR SUMUT: Charity Run di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/2/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
CARE FOR SUMUT: Charity Run yang diikuti sekitar seribu peserta itu digelar sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan. Para peserta yang berlari turut berdonasi untuk mendukung pemulihan pascabencana dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Utara.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
CARE FOR SUMUT: Charity Run yang diikuti sekitar seribu peserta itu digelar sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan. Para peserta yang berlari turut berdonasi untuk mendukung pemulihan pascabencana dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Utara.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

MenKes dan Sejumlah Tokoh Ikuti Charity Run untuk Sumatera Utara

Minggu 08 Februari 2026 22:24 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin (tengah), Ketua Komisi XI DPR-RI Mukhamad Misbakhun (ketiga kiri), Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu (kiri), Ketua Panitia Care for Sumut Bara Hasibuan (ketiga kanan), dan Wakil Ketua Panitia Care for Sumut Pahala Mansury (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum berlari dalam kegiatan CARE FOR SUMUT: Charity Run di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/2/2026). CARE FOR SUMUT: Charity Run yang diikuti sekitar seribu peserta itu digelar sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan. Para peserta yang berlari turut berdonasi untuk mendukung pemulihan pascabencana dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Utara.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya