JAKARTA - Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin (tengah), Ketua Komisi XI DPR-RI Mukhamad Misbakhun (ketiga kiri), Bupati Tapanuli Selatan Gus Irawan Pasaribu (kiri), Ketua Panitia Care for Sumut Bara Hasibuan (ketiga kanan), dan Wakil Ketua Panitia Care for Sumut Pahala Mansury (kanan) menyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum berlari dalam kegiatan CARE FOR SUMUT: Charity Run di Kompleks Gelora Bung Karno, Jakarta, Minggu (8/2/2026). CARE FOR SUMUT: Charity Run yang diikuti sekitar seribu peserta itu digelar sebagai bentuk kepedulian masyarakat terhadap isu kemanusiaan. Para peserta yang berlari turut berdonasi untuk mendukung pemulihan pascabencana dan layanan kesehatan bagi masyarakat terdampak di Sumatera Utara.