IPB University bersama Tunas Sawa Erma (TSE) Group memaparkan hasil penelitian jangka panjang selama empat tahun terkait konservasi Cenderawasih Kuning-Besar dan Kura-kura Moncong Babi dalam Seminar dan Lokakarya Konservasi Hidupan Liar bertema Melindungi Ikon Papua: Pemantauan Jangka Panjang Kura-kura Moncong Babi dan Cenderawasih di Bogor, Jumat (6/2/2026). Riset yang berlangsung sejak 2022 itu menunjukkan bahwa pengelolaan hutan produksi dengan sistem tebang pilih serta perlindungan area bernilai konservasi tinggi (HCV) masih mampu menjaga keberlangsungan habitat satwa endemik Papua di tengah tekanan perubahan iklim.

Penelitian mencatat lebih dari 100 individu Cenderawasih Kuning-Besar teridentifikasi di dua konsesi hutan, disertai dokumentasi perilaku kawin (lekking) serta identifikasi pohon pakan dan pohon lek sebagai elemen kunci habitat. Sementara itu, pada Kura-kura Moncong Babi, tim peneliti menemukan bahwa curah hujan ekstrem dan banjir di Sungai Kao memengaruhi keberhasilan peneluran, menegaskan pentingnya pemantauan jangka panjang dan adaptasi terhadap dinamika iklim.

Hasil riset ini menjadi dasar penguatan praktik pengelolaan berbasis sains serta rekomendasi kebijakan konservasi lintas sektor. IPB University, TSE Group, dan para pemangku kepentingan berharap temuan tersebut dapat menjadi rujukan dalam memperkuat perlindungan satwa liar dan ekosistem Papua secara berkelanjutan.