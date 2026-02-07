Advertisement
Foto 1 / 5


Program Director Indonesia Kaya Renitasari Adrian (tengah) yang berpasangan dengan aktris Titi Kamal (kiri) bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Foto 2 / 5


Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Foto 3 / 5


Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.
Foto 4 / 5


Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Foto 5 / 5


Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.





HOME MULTIMEDIA Foto

Padel Berkebaya, Gaya Baru Rayakan Warisan Budaya di Kalangan Anak Muda

Sabtu 07 Februari 2026 23:43 WIB
A
A
A

JAKARTA - Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026). 

 
Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.
