JAKARTA - Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).

Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.