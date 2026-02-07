Foto 1 / 5
Perbesar
Program Director Indonesia Kaya Renitasari Adrian (tengah) yang berpasangan dengan aktris Titi Kamal (kiri) bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.
Foto 4 / 5
Perbesar
Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.
Advertisement
Padel Berkebaya, Gaya Baru Rayakan Warisan Budaya di Kalangan Anak Muda
Sabtu 07 Februari 2026 23:43 WIB
A
A
A
JAKARTA - Peserta bermain padel dengan menggunakan baju kebaya saat acara merayakan kebaya dalam gaya hidup aktif generasi muda di Kebayoran Lama, Jakarta, Sabtu (7/2/2026).
Padel Berkebaya merupakan gerakan sosial yang mempromosikan kebaya sebagai identitas perempuan Indonesia yang fleksibel dan relevan dalam berbagai aktivitas, termasuk olahraga terutama untuk generasi muda sebagai bagian dari melestarikan warisan budaya takbenda.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya