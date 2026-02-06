Advertisement
Pemain futsal timnas Indonesia Reza Gunawan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas futsal Jepang pada pertandingan semifinal AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).
Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah baru dengan melangkah ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah Skuad Garuda menundukkan Jepang, dengan skor 5-3 pada laga semifinal Piala Asia Futsal 2026.
Kemenangan bersejarah ini mengantar Timnas Futsal Indonesia menantang Iran di partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/5/2026).
Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah baru dengan melangkah ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah Skuad Garuda menundukkan Jepang, dengan skor 5-3 pada laga semifinal Piala Asia Futsal 2026.
Kemenangan bersejarah ini mengantar Timnas Futsal Indonesia menantang Iran di partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/5/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Sejarah, Indonesia ke Final Piala Asia Futsal usai Bungkam Jepang 5-3

Jum'at 06 Februari 2026 11:34 WIB
JAKARTA - Pemain futsal timnas Indonesia Reza Gunawan melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas futsal Jepang pada pertandingan semifinal AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (5/2/2026).

 
Timnas Futsal Indonesia menorehkan sejarah baru dengan melangkah ke final Piala Asia Futsal untuk pertama kalinya. Kepastian itu diraih setelah Skuad Garuda menundukkan Jepang, dengan skor 5-3 pada laga semifinal Piala Asia Futsal 2026.
 
Pertandingan berlangsung sengit sejak awal dan berakhir imbang 3-3 di waktu normal. Namun, permainan agresif dan mental pantang menyerah membuat Indonesia tampil dominan pada momen penentuan hingga memastikan kemenangan 5-3.
 
Kemenangan bersejarah ini mengantar Timnas Futsal Indonesia menantang Iran di partai final yang dijadwalkan berlangsung pada Sabtu (7/5/2026).
