Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) memberikan buku kepada Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kedua kanan), serta disaksikan oleh Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI Ade Rosi Khoerunnisa (kanan) pada pembukaan Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menekankan kepada para peserta yang merupakan seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menekankan kepada para peserta yang merupakan seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menekankan kepada para peserta yang merupakan seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menekankan kepada para peserta yang merupakan seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Bahlil Buka Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR

Jum'at 06 Februari 2026 22:16 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) memberikan buku kepada Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kedua kanan), serta disaksikan oleh Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI Ade Rosi Khoerunnisa (kanan) pada pembukaan Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menekankan kepada para peserta yang merupakan seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Hadir di Manager Forum XLIV
Bahlil Buka Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR
Jelang Arus Mudik, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia Cek Kesiapan Pertamina di Tol Trans Jawa
Universitas Indonesia Minta Bahlil Lahadalia Perbaiki Disertasi
Ketum Bahlil Lahadalia Umumkan Pengurus Partai Golkar
Jokowi Hadiri Munas Golkar yang Menyetujui Bahlil Lahadalia sebagai Ketum Golkar
Presiden Jokowi Lantik Bahlil Lahadalia Menjadi Menteri ESDM
Menkeu Sri Mulyani Bareng Kepala BKPM Bahlil Lahadalia Raker Bahas RUU PPSK