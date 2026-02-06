JAKARTA - Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia (kiri) memberikan buku kepada Ketua Fraksi Partai Golkar MPR RI, Melchias Markus Mekeng (kedua kanan), serta disaksikan oleh Bendahara Fraksi Partai Golkar MPR RI Ade Rosi Khoerunnisa (kanan) pada pembukaan Training of Trainers Sosialisasi 4 Pilar MPR di Kantor DPP Partai Golkar, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya (Golkar) Bahlil Lahadalia menekankan kepada para peserta yang merupakan seluruh Anggota MPR/DPR RI dari Fraksi Partai Golkar untuk menjaga kebhinekaan yang merupakan bagian dari aset terbesar negara.