JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sambutan saat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema “Kompak, Bergerak, dan Berdampak”, kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan Gerindra sekaligus penguatan semangat kebersamaan dalam keberagaman.