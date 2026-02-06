Foto 1 / 5
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sambutan saat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Foto 2 / 5
Foto 3 / 5
Foto 4 / 5
Foto 5 / 5
Rayakan Usia ke-18, Fraksi Gerindra DPR Gaungkan Semangat Kebersamaan
Jum'at 06 Februari 2026 22:11 WIB
JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sambutan saat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema “Kompak, Bergerak, dan Berdampak”, kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan Gerindra sekaligus penguatan semangat kebersamaan dalam keberagaman.
