Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sambutan saat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema Kompak, Bergerak, dan Berdampak.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema Kompak, Bergerak, dan Berdampak.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema Kompak, Bergerak, dan Berdampak.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema Kompak, Bergerak, dan Berdampak.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Rayakan Usia ke-18, Fraksi Gerindra DPR Gaungkan Semangat Kebersamaan

Jum'at 06 Februari 2026 22:11 WIB
A
A
A

JAKARTA - Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan sambutan saat peringatan HUT ke-18 Partai Gerindra di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (6/2/2026).

 
Fraksi Partai Gerindra di DPR menggelar doa lintas agama dan syukuran untuk memperingati HUT ke-18 Partai Gerindra. Mengusung tema “Kompak, Bergerak, dan Berdampak”, kegiatan ini menjadi refleksi perjalanan Gerindra sekaligus penguatan semangat kebersamaan dalam keberagaman.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Ahok Pimpin Pendaftaran Partai Gerindra
Dirjen Pajak Sosialisasikan Penerapan Sistem Coretax di DPP Partai Gerindra
Sambangi Kertanegara, Gus Muhaimin Ucapkan Selamat atas Elektabilitas Prabowo dan Partai Gerindra
Prabowo Hadiri Perayaan Natal Nasional Partai Gerindra di Medan
Kunjungan Partai NasDem ke Sekber Partai Gerindra-PKB untuk Cairkan Dinamika Politik
Prabowo Resmikan Gedung Bappilu Partai Gerindra di Slipi
Pembukaan Rapimnas Partai Gerindra di Sentul
Partai Gerindra Sambangi KPK Ikut Program Politik Cerdas Berintegritas