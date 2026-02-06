JAKARTA - Pengunjung memadati venue pameran mobil pada Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Jumat (6/2/2026). Pameran otomotif IIMS 2026 yang berlangsung dari 5-15 Februari 2026 tersebut diikuti oleh 35 merek kendaraan roda empat dan 26 merek roda dua dengan menargetkan total transaksi lebih dari Rp8 triliun.