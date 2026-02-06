Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

IIMS 2026 Resmi Dibuka, Pemerintah Dorong Penguatan Industri Otomotif Nasional

Jum'at 06 Februari 2026 11:31 WIB
JAKARTA - Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita (ketiga kiri) didampingi (dari kiri) Direktorat Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi, dan Elektronika Kemenperin Setia Diarta, Presiden Direktur Dyandra Promosindo Daswar Marpaung, Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia (IMI) Moreno Soeprapto, Sekjen Kemenperin Eko SA Cahyanto dan CEO Kompas Gramedia Lilik Oetama menekan tombol bersama pada pembukaan Indonesia International Motor Show (IIMS) 2026 di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Kamis (5/2/2026). Menperin berharap ajang IIMS 2026 yang berlangsung dari 5-15 Februari 2026 tersebut menjadi katalis penting dalam mempercepat pemulihan sekaligus memperkuat fondasi industri otomotif nasional dengan target total transaksi sebesar Rp8 triliun. 

