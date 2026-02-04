Foto 1 / 5
Timnas Futsal Indonesia mencetak sejarah dengan melaju ke semifinal Piala Asia Futsal 2026 usai menundukkan Vietnam 3-2.
Timnas Futsal Indonesia Ukir Sejarah ke Semifinal Piala Asia 2026
Rabu 04 Februari 2026 21:40 WIB
JAKARTA - Pemain futsal Timnas Indonesia Ardiansyah Nur melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang Vietnam pada babak perempat final Piala Asia Futsal 2026 di Indonesia Arena, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kemenangan 3-2 ini menjadi tonggak sejarah karena untuk pertama kalinya Timnas Futsal Indonesia menembus semifinal Piala Asia. Di babak empat besar, Indonesia akan menghadapi tantangan berat melawan Jepang pada Kamis (5/2/2026).
