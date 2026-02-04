JAKARTA - Direktur RS Mitra Keluarga Kelapa Gading (RS MIKA KG) dr. Ronald Reagan, M.M., MARS, Dokter Spesialis Bedah Toraks dan Kardiovaskular RS MIKA KG dr. Wirya Ayu Graha, Sp.BTKV., Subsp. JD, Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak, dan Vaskular RS MIKA KG dr. Marolop Pardede, Sp.BTKV., Subsp. VE, Dokter Spesialis Bedah Toraks dan Kardiovaskular RS MIKA KG dr. Bimo Kusumo, Sp.BTKV. serta Dokter Spesialis Anestesiologi RS MIKA KG dr. Yudhi Prasetyo, Sp.An., Subsp. An.Kv di Jakarta, Rabu (4/2/2026)

Penyakit jantung masih menjadi salah satu penyebab kematian tertinggi di Indonesia, seiring perubahan gaya hidup dan penuaan populasi. Menjawab tantangan tersebut, RS Mitra Keluarga Kelapa Gading menggelar inaugurasi atas pencapaian lebih dari 100 tindakan MICS-CABG (bypass jantung minimal invasif) yang berhasil dilakukan dalam kurun waktu kurang dari 10 bulan. Capaian ini menegaskan posisinya sebagai salah satu pusat layanan bedah jantung minimal invasif terdepan di Indonesia, dengan pendekatan yang aman, presisi, dan berorientasi pada pemulihan cepat sesuai standar global.

Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi rumah sakit dalam menjaga mutu layanan dan keselamatan pasien. Lebih dari 100 pasien telah memperoleh kesempatan memperbaiki kualitas hidup melalui teknik sayatan minimal yang memungkinkan pemulihan lebih singkat dan hasil pascaoperasi yang lebih baik.

Inaugurasi dihadiri Direktur Mitra Keluarga Kelapa Gading dr. Ronald Reagan, MM., MARS bersama tim dokter spesialis bedah jantung dan anestesi yang selama ini terlibat aktif dalam pengembangan layanan. Dalam sambutannya, dr. Reagan menegaskan bahwa pencapaian ini bukan sekadar angka, melainkan tentang kehidupan yang kembali pulih dan komitmen rumah sakit untuk terus berinovasi demi masyarakat Indonesia.

Pencapaian ini juga relevan dengan tantangan nasional dalam pemerataan layanan bedah jantung. Hingga akhir 2022, baru sebagian provinsi yang mampu melakukan operasi bypass jantung, sehingga antrean pasien masih panjang. Implementasi teknik minimal invasif secara konsisten di RS Mitra Keluarga Kelapa Gading menjadi bagian dari upaya memperluas akses layanan jantung modern dan berkualitas di dalam negeri.

Pada kesempatan yang sama, RS Mitra Keluarga Kelapa Gading meluncurkan program MICRO™ (Minimal Invasive Cardiac Surgery with Rapid Recovery), protokol terintegrasi berbasis teknologi modern dan pemulihan cepat. Program ini dirancang untuk meminimalkan trauma operasi, mempercepat mobilisasi pasien, menurunkan risiko komplikasi, serta meningkatkan kualitas hidup pascaoperasi, sekaligus menegaskan komitmen rumah sakit dalam menghadirkan layanan bedah jantung berstandar internasional yang dapat diakses masyarakat luas.