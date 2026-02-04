JAKARTA - Penjual menunjukkan produk kerajinan pada pameran Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) di JCC, Senayan, Jakarta, Rabu (4/2/2026).

Jakarta International Handicraft Trade Fair (Inacraft) kembali digelar pada 4–8 Februari 2026 dengan mengusung tema “Exploring and Celebrating Womenpreneurs in Craft”. Pameran ini menjadi ajang perayaan kreativitas perempuan Indonesia yang berperan besar dalam melahirkan karya kerajinan khas nusantara sekaligus mengembangkannya menjadi peluang usaha bernilai.

Tahun ini, Inacraft diikuti 1.013 stan, terdiri dari 788 peserta individu, 208 stan kementerian, BUMN, dan dinas, serta 10 stan peserta mancanegara.