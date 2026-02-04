Advertisement
Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi (kedua kiri) bersama Direktur & Chief Integration Officer XLSMART Sanjay Vagashia (kiri), Direktur & Chief Technology Officer XLSMART Shurish Subbramaniam (kedua kanan), Direktur & Chief Information Technology Officer XLSMART Yessie D. Yosetya (tengah) dan Direktur & Chief Strategy & Home Business Officer XLSMART Feiruz Ikhwan (kanan) saat acara peluncuran layanan XL Ultra 5G+ di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Direktur & Chief Information Technology Officer XLSMART Yessie D. Yosetya.
Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi.
Foto

Layanan Ultra 5G+ Hadir untuk Tingkatkan Pengalaman Konektivitas

Rabu 04 Februari 2026 21:40 WIB
JAKARTA - Presiden Direktur & CEO XLSMART Rajeev Sethi (kedua kiri) bersama Direktur & Chief Integration Officer XLSMART Sanjay Vagashia (kiri), Direktur & Chief Technology Officer XLSMART Shurish Subbramaniam (kedua kanan), Direktur & Chief Information Technology Officer XLSMART Yessie D. Yosetya (tengah) dan Direktur & Chief Strategy & Home Business Officer XLSMART Feiruz Ikhwan (kanan) saat acara peluncuran layanan XL Ultra 5G+ di Jakarta, Jumat (30/1/2026). PT XLSMART Telecom Sejahtera Tbk (XLSMART) melalui merek layanan XL, kembali menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pengalaman konektivitas terbaik bagi pelanggan dengan meluncurkan layanan XL Ultra 5G+ secara serentak di Kota Jakarta, Blora, Demak, Grobogan, Jepara, Kudus, Tuban, Binjai, Bantul, Banjarmasin, Deli Serdang, Medan, Boyolali, Karanganyar, Depok, dan Tangerang Selatan. Peresmian peluncuran layanan XL Ultra 5G+ dilaksanakan secara serentak di 2 kota yaitu Jakarta dan Surabaya.

