JAKARTA - Komika Pandji Pragiwaksono (tengah), didampingi kuasa hukumnya, Haris Azhar (kanan) menyampaikan keterangan di Gedung Majelis Ulama Indonesia (MUI), Jakarta, Selasa (3/2/2026). Kedatangan Pandji diketahui dalam rangka silaturahmi sekaligus mediasi terkait polemik materi stand-up comedy bertajuk Mens Rea.