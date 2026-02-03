Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana bersama Kepala Desa Tebara Marthen Ragowino Bira menerima ASEAN Tourism Sustainable Awards kategori Rural Product. Penghargaan tersebut diberikan kepada Desa Wisata Kampung Prai Ijing (Tebara) yang tergabung dalam program Desa Bakti BCA, dalam ASEAN Tourism Award Ceremony 2026.

Deretan pemenang ASEAN Tourism Awards 2026 berpose bersama dalam ASEAN Tourism Award Ceremony 2026 di Cebu, Filipina, Jumat (30/1). Salah satu dari 12 penerima penghargaan tersebut adalah Desa Wisata Kampung Prai Ijing (Tebara), Sumba Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), yang tergabung dalam program Desa Bakti BCA. Kepala Desa Tebara Marthen Ragowino Bira bersama Menteri Pariwisata Republik Indonesia Widiyanti Putri Wardhana menerima ASEAN Tourism Sustainable Awards kategori Rural Product.

Penghargaan ini menegaskan kontribusi Desa Wisata Kampung Prai Ijing dalam pengembangan pariwisata berkelanjutan berbasis komunitas dan UMKM lokal. Desa yang dikenal dengan arsitektur tradisional khas Sumba, adat kepercayaan Marapu, serta budaya tenun ini tidak hanya menjadi daya tarik wisata, tetapi juga penggerak perekonomian warga melalui produksi dan penjualan kain tenun Sumba.

EVP Corporate Communication & Social Responsibility BCA Hera F. Haryn menyampaikan apresiasinya atas capaian Desa Bakti BCA tersebut. Menurutnya, penghargaan ini mencerminkan besarnya potensi desa wisata Indonesia sebagai destinasi pariwisata berkelanjutan yang unggul. Melalui program UMKM dan Desa Bakti BCA, perseroan berkomitmen mendorong penguatan kapasitas SDM, pengembangan atraksi wisata, literasi keuangan, hingga pemberdayaan UMKM agar mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

ASEAN Tourism Awards merupakan ajang penghargaan bagi pelaku pariwisata di negara-negara ASEAN yang diselenggarakan dalam rangkaian ASEAN Tourism Forum (ATF), sebagai upaya mempromosikan kawasan ASEAN sebagai destinasi wisata unggulan di tingkat regional dan global.