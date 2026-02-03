Advertisement
Group CEO BRI Hery Gunardi menyampaikan pemaparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNM 2026 di Jakarta, Senin (2/2/2026).
Transformasi ekosistem ultra mikro (UMi) menjadi salah satu agenda utama PNM pada 2026 sebagai bagian dari Holding UMi bersama BRI dan Pegadaian.
Transformasi ekosistem ultra mikro (UMi) menjadi salah satu agenda utama PNM pada 2026 sebagai bagian dari Holding UMi bersama BRI dan Pegadaian.
Transformasi ekosistem ultra mikro (UMi) menjadi salah satu agenda utama PNM pada 2026 sebagai bagian dari Holding UMi bersama BRI dan Pegadaian.
HOME MULTIMEDIA Foto

Hery Gunardi Apresiasi Kinerja Pemberdayaan PNM di Rakernas 2026

Selasa 03 Februari 2026 22:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - Group CEO BRI Hery Gunardi menyampaikan pemaparan dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PNM 2026 di Jakarta, Senin (2/2/2026). Transformasi ekosistem ultra mikro (UMi) menjadi salah satu agenda utama PNM pada 2026 sebagai bagian dari Holding UMi bersama BRI dan Pegadaian. Agenda strategis ini dibahas untuk menjaga pertumbuhan perusahaan sekaligus memperkuat pemberdayaan kelompok prasejahtera.

 
Direktur Utama PNM Arief Mulyadi menyampaikan, hingga saat ini PNM telah menjangkau 60.250 desa/kelurahan dari total 84.000 desa/kelurahan dengan total layanan mencapai 22,9 juta nasabah. Para nasabah tersebut secara rutin mengikuti Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) bersama Account Officer (AO).
 
Jangkauan yang terus meluas tersebut menuntut PNM untuk memperkuat layanan agar misi pemberdayaan dan akses permodalan dapat berjalan lebih efektif dan tepat guna. Melalui semangat #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, PNM menyalurkan pembiayaan minimal Rp1 miliar per desa setiap tahun, yang memberikan dampak ekonomi dan sosial secara langsung bagi keluarga prasejahtera.
 
Dalam kesempatan tersebut, Group CEO BRI Hery Gunardi mengapresiasi kinerja pemberdayaan yang telah dilakukan PNM selama 26 tahun dalam menjalankan mandat negara untuk menciptakan dampak sosial dan ekonomi yang berkelanjutan. 
 
Ia menegaskan, penguatan digitalisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), serta optimalisasi Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) menjadi kunci agar PNM semakin berperan sebagai lembaga keuangan yang memberikan dampak besar bagi pemberdayaan masyarakat ultra mikro.
