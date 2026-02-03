JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Kemdiktisaintek tahun anggaran 2025, rencana kerja strategis 2026, kesiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2026, serta penjelasan mengenai tes kemampuan akademik sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri.