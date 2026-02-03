Advertisement
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Foto

Mendiktisaintek Bahas Rencana Strategis 2026 dalam Raker DPR

Selasa 03 Februari 2026 22:51 WIB
JAKARTA - Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Brian Yuliarto (kiri) menyampaikan paparan pada rapat kerja dengan Komisi X DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026). Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Kemdiktisaintek tahun anggaran 2025, rencana kerja strategis 2026, kesiapan pelaksanaan kegiatan dan anggaran 2026, serta penjelasan mengenai tes kemampuan akademik sebagai syarat masuk perguruan tinggi negeri.
