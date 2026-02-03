Foto 1 / 4
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto (tengah) didampingi Wamen Imipas Silmy Karim (kedua kiri) dan sejumlah jajaran mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XIII di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Raker Komisi XIII DPR, Menteri Imipas Paparkan Program Kerja dan Anggaran 2026
Selasa 03 Februari 2026 22:48 WIB
JAKARTA - Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) Agus Andrianto (tengah) didampingi Wamen Imipas Silmy Karim (kedua kiri) dan sejumlah jajaran mengikuti Rapat Kerja dengan Komisi XIII di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (3/2). Rapat membahas Program Kerja dan Anggaran 2026, serta membahas isu-isu aktual implementasi KUHP dan KUHAP yang baru terkait pidana non kepenjaraan.
