Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia.
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia.
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia.
CO HMAS Toowoomba CMDR Alicia Harrison memberikan hormat sebelum turun dari Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba.
HOME MULTIMEDIA Foto

Kapal Perang HMAS Toowoomba Singgah di Jakarta, Perkuat Kerja Sama Maritim RI - Australia

Selasa 03 Februari 2026 22:45 WIB
JAKARTA - Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

 
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia. Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat hubungan angkatan laut bilateral, meningkatkan interoperabilitas, serta memupuk hubungan baik antara personel dan institusi.
