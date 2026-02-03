JAKARTA - Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/2/2026).

Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia. Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat hubungan angkatan laut bilateral, meningkatkan interoperabilitas, serta memupuk hubungan baik antara personel dan institusi.