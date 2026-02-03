Foto 1 / 5
Perbesar
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba saat tiba di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta.
Foto 2 / 5
Perbesar
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia.
Foto 3 / 5
Perbesar
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia.
Foto 4 / 5
Perbesar
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia.
Foto 5 / 5
Perbesar
CO HMAS Toowoomba CMDR Alicia Harrison memberikan hormat sebelum turun dari Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba.
Advertisement
Kapal Perang HMAS Toowoomba Singgah di Jakarta, Perkuat Kerja Sama Maritim RI - Australia
Selasa 03 Februari 2026 22:45 WIB
A
A
A
JAKARTA - Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba saat sandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Selasa (3/2/2026).
Kapal Royal Australian Navy HMAS Toowoomba berkunjung ke Jakarta sebagai bagian dari program berkelanjutan dalam diplomasi pertahanan dan kerja sama maritim antara Australia dan Indonesia. Kunjungan ini mencerminkan komitmen bersama kedua negara untuk memperkuat hubungan angkatan laut bilateral, meningkatkan interoperabilitas, serta memupuk hubungan baik antara personel dan institusi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya