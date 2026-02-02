JAKARTA - Chief Investment Officer Danantara Pandu Sjahrir (tengah), Pj Ketua sekaligus Wakil Ketua Dewan Komisioner OJK FridericaÂ WidyasariÂ Dewi (kiri), dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Hasan Fawzi (kanan) bersiap menyampaikan keterangan terkait hasil pertemuan dengan Morgan Stanley Capital International (MSCI) di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Senin (2/2/2026). Danantara turut hadir sebagai sisi investor dalam pertemuan negosiasi OJK dan BEI dengan MSCI untuk melihat potensi besar pada pasar saham domestik serta mendukung upaya reformasi pasar modal Indonesia.