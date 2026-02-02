Advertisement
Langkah tersebut meliputi penerapan kebijakan baru free float, peningkatan transparansi ultimate beneficial ownership, penguatan basis data kepemilikan saham, demutualisasi bursa efek, penegakan sanksi yang lebih tegas, perbaikan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta penguatan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Langkah tersebut meliputi penerapan kebijakan baru free float, peningkatan transparansi ultimate beneficial ownership, penguatan basis data kepemilikan saham, demutualisasi bursa efek, penegakan sanksi yang lebih tegas, perbaikan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta penguatan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
Dalam dialog bersama pelaku pasar modal, dibahas delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi dan penguatan integritas pasar modal Indonesia.
Dalam dialog bersama pelaku pasar modal, dibahas delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi dan penguatan integritas pasar modal Indonesia.
CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia Rosan Roeslan (tengah) bersama Direktur Investasi Danantara Indonesia Pandu Sjahrir (ketiga kanan), Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik (kiri), Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi (ketiga kiri), Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi (kedua kiri), Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi (kedua kanan), dan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat (kanan) foto bersama usai dialog bersama pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Dialog Bersama Pelaku Pasar Modal di Main Hall Bursa Efek Indonesia

Senin 02 Februari 2026 22:41 WIB
A
A
A

JAKARTA - CEO Badan Pengelola Investasi Danantara Indonesia Rosan Roeslan (tengah) bersama Direktur Investasi Danantara Indonesia Pandu Sjahrir (ketiga kanan), Direktur Bursa Efek Indonesia Jeffrey Hendrik (kiri), Pejabat Sementara Ketua Dewan Komisioner OJK Frederica Widyasari Dewi (ketiga kiri), Pejabat Sementara Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Hasan Fawzi (kedua kiri), Direktur Utama PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi (kedua kanan), dan Direktur Utama PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) Samsul Hidayat (kanan) foto bersama usai dialog bersama pelaku pasar modal di Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Minggu (1/2/2026).

 
Dalam dialog bersama pelaku pasar modal, dibahas delapan rencana aksi untuk mempercepat reformasi dan penguatan integritas pasar modal Indonesia. Langkah tersebut meliputi penerapan kebijakan baru free float, peningkatan transparansi ultimate beneficial ownership, penguatan basis data kepemilikan saham, demutualisasi bursa efek, penegakan sanksi yang lebih tegas, perbaikan tata kelola emiten, pendalaman pasar secara terintegrasi, serta penguatan kolaborasi dan sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan.
