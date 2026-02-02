JAKARTA - Sejumlah pengendara melewati jalan rusak parah di Jalan Gedong Panjang dan Mitra Bahari, Jakarta Utara, Senin (2/2/2026).

Kerusakan jalan yang disebabkan oleh intensitas curah hujan tinggi itu memperparah kemacetan di sekitar lokasi. Pengendara kendaraan roda dua dan empat terpaksa melambat untuk menghindari lubang besar di tengah jalur utama, sehingga antrean kendaraan kian panjang terutama pada jam sibuk pagi dan sore.

Data terbaru dari Dinas Bina Marga DKI Jakarta menunjukkan bahwa akibat hujan ekstrem dan beban lalu lintas yang tinggi, terdapat sekitar 6.000 titik jalan berlubang yang telah dicatat di seluruh wilayah Jakarta hingga akhir Januari 2026. Perbaikan sementara telah dilakukan oleh petugas untuk menutup lubang-lubang tersebut guna menjaga keselamatan pengguna jalan.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga terus memperbaiki kondisi infrastruktur yang rusak, dengan penanganan darurat yang dilakukan sepanjang curah hujan masih tinggi. Kepala Dinas Bina Marga menyatakan bahwa perbaikan bersifat bertahap, dan perbaikan permanen direncanakan saat cuaca lebih mendukung agar kualitas konstruksi jalan lebih baik dan tahan lama. Upaya ini diharapkan dapat mengurangi potensi kecelakaan dan memperlancar mobilitas di tengah musim hujan.