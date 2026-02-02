BANDUNG - Alat berat Sany melakukan pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Pasirlangu, Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Senin (2/2/2026).

Bencana tanah longsor disertai banjir bandang yang melanda Desa Pasirlangu, Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, pada 24 Januari 2026, menyebabkan kerusakan parah permukiman dan infrastruktur serta menelan puluhan korban jiwa.

Merespons kondisi tersebut, Chairman of SANY Asia Pacific Zhang Song mengoordinasikan penanganan bencana yang didukung oleh respons cepat General Manager SANY Indonesia (SANY Perkasa) Yan Sui dan Country General Manager SANY Indonesia Li Dao. Sebagai bentuk tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), SANY Indonesia menyiapkan empat unit ekskavator untuk mendukung Pemerintah Republik Indonesia dalam penanggulangan bencana. Dua unit telah tiba di lokasi dan langsung digunakan untuk mempercepat evakuasi korban, pemindahan material longsor, serta pembersihan area terdampak.

Berdasarkan data terbaru, area terdampak mencapai sekitar 15,27 hektare. Hingga kini, 74 korban telah ditemukan, sementara enam orang masih dinyatakan hilang. Sedikitnya 30 rumah runtuh, dan puluhan lainnya tertimbun material longsor dan lumpur tebal. Kerusakan tersebut memutus akses jalan utama di sejumlah titik, sehingga menghambat proses evakuasi dan distribusi bantuan.

Deputy GM and Director Government Affairs SANY Heavy Industry Indonesia, Saanjay Shamdasani, menyatakan keterlibatan SANY Indonesia merupakan wujud kepedulian dan tanggung jawab perusahaan terhadap masyarakat. “Kerusakan infrastruktur yang parah memutus akses transportasi dan menjadi tantangan besar dalam evakuasi serta penyaluran bantuan. Melalui kerja sama dengan Kementerian Pekerjaan Umum, SANY memberikan dukungan alat berat untuk mempercepat penanganan darurat,” ujarnya.

Selain dukungan alat berat, SANY Indonesia juga mengerahkan tim Government Relations yang berada langsung di lokasi dan berkoordinasi dengan BASARNAS serta Kementerian PU guna memastikan kelancaran operasional penanggulangan bencana.

Yan Sui menambahkan, SANY Group Indonesia secara konsisten berkontribusi dalam penanganan bencana di berbagai wilayah. Sebelumnya, pada 2 Desember 2025, SANY mengerahkan 13 unit alat berat untuk membantu penanggulangan bencana dan pembukaan akses jalan di Pulau Sumatera. Ia berharap respons kali ini dapat berjalan lebih efektif melalui kolaborasi yang erat.

Saanjay menegaskan, dukungan ini merupakan bagian dari komitmen jangka panjang SANY Indonesia dalam menjalankan program CSR. Sepanjang 2026, SANY Indonesia berencana melaksanakan berbagai program sosial di bidang kesehatan, pendidikan, kegiatan kemasyarakatan, serta dukungan pembangunan infrastruktur kesejahteraan bersama pemerintah daerah.

Sementara itu, Pemerintah Indonesia melalui BNPB, bersama kementerian dan lembaga terkait, terus mengintensifkan upaya tanggap darurat di Cisarua, termasuk pencarian dan evakuasi korban, pembukaan akses jalan, serta pemulihan infrastruktur dasar. Mengingat tebalnya material longsor dan kompleksitas medan, dukungan alat berat menjadi krusial. Kehadiran SANY Indonesia diharapkan dapat mempercepat proses penanggulangan bencana serta meminimalkan risiko lanjutan bagi masyarakat terdampak.