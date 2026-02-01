Foto 1 / 5
Mantan Pemain Timnas Indonesia Adritany Ardhiyasa melatih peserta saat sesi coaching clinic MILO National Championship 2026 di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Kompetisi ini telah menjangkau lebih dari 50.000 anak Sekolah Dasar di berbagai daerah di Indonesia.
Marketing Manager Nestlee MILO Indonesia Alaa Shaaban (tengah) memberikan keterangan pers terkait MILO National Championship 2026.
Andritany Ardhiyasa Latih Peserta Coaching Clinic MILO National Championship 2026
Minggu 01 Februari 2026 23:51 WIB
JAKARTA - Mantan Pemain Timnas Indonesia Adritany Ardhiyasa melatih peserta saat sesi coaching clinic MILO National Championship 2026 di Stadion Soemantri Brodjonegoro, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Sebagai bagian dari rangkaian babak final MILO National Championship 2026, Nestle MILO juga menyelenggarakan sesi coaching clinic bagi para peserta.
Sesi coaching clinic ini menghadirkan berbagai pelatihan dasar sepak bola, mulai dari passing, ball control, dribbling, hingga aktivitas berbasis permainan dengan melakukan tendangan penalti ke gawang.
Tahun ini, MILO National Championship 2026 memperluas daerah pelaksanaannya yang diikuti lebih dari 10.000 peserta dalam dua kategori usia, U-10 dan U-12 yang diikuti dari 22 kota di Indonesia.
