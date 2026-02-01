JAKARTA - Viva Apotek memperingati 13 tahun perjalanan perusahaan pada Desember 2025 dengan menggelar Viva Apotek 13th Appreciation and Awarding Night. Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi transformasi perusahaan sekaligus penguatan kolaborasi dengan mitra strategis yang selama ini mendukung pengembangan jaringan dan layanan ritel farmasi di Indonesia.

Dalam kesempatan tersebut, Viva Apotek memberikan penghargaan dalam sejumlah kategori kepada mitra yang dinilai berkontribusi signifikan sepanjang 2025. Selain itu, diumumkan pula penerima hadiah utama dan doorprize sebagai bagian dari rangkaian kegiatan apresiasi.