Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 3
Perbesar
img-1
Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi transformasi perusahaan sekaligus penguatan kolaborasi dengan mitra strategis yang selama ini mendukung pengembangan jaringan dan layanan ritel farmasi di Indonesia.
Foto 2 / 3
Perbesar
img-2
Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi transformasi perusahaan sekaligus penguatan kolaborasi dengan mitra strategis yang selama ini mendukung pengembangan jaringan dan layanan ritel farmasi di Indonesia.
Foto 3 / 3
Perbesar
img-3
Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi transformasi perusahaan sekaligus penguatan kolaborasi dengan mitra strategis yang selama ini mendukung pengembangan jaringan dan layanan ritel farmasi di Indonesia.
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Perjalanan 13 Tahun Perkuat Transformasi Layanan Farmasi

Minggu 01 Februari 2026 23:44 WIB
A
A
A

JAKARTA - Viva Apotek memperingati 13 tahun perjalanan perusahaan pada Desember 2025 dengan menggelar Viva Apotek 13th Appreciation and Awarding Night. Kegiatan ini menjadi bagian dari refleksi transformasi perusahaan sekaligus penguatan kolaborasi dengan mitra strategis yang selama ini mendukung pengembangan jaringan dan layanan ritel farmasi di Indonesia.

 
Dalam kesempatan tersebut, Viva Apotek memberikan penghargaan dalam sejumlah kategori kepada mitra yang dinilai berkontribusi signifikan sepanjang 2025. Selain itu, diumumkan pula penerima hadiah utama dan doorprize sebagai bagian dari rangkaian kegiatan apresiasi.
 
 
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Perjalanan 13 Tahun Perkuat Transformasi Layanan Farmasi
Raker Komisi IX DPR?Menkes Bahas Program Prioritas dan Kesiapan Transformasi Kesehatan
Penguatan Bisnis dan Transformasi Digital Antar Theodorus Ardi Hartoko Raih Penghargaan Nasional 2025
Kolaborasi Baru Dorong Transformasi Digital UMKM
Angela Tanoesoedibjo Bahas Transformasi Media di YouTube Festival 2025
Pameran Foto Dua Tahun Transformasi Timnas Indonesia di Mal Sarinah
80 Tahun Merdeka, Bluebird Perlihatkan Transformasi Layanan lewat Konvoi Armada
Angela Tanoesoedibjo: Transformasi Digital MNC untuk Konsumen Media Masa Kini