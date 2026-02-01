Foto 1 / 5
Sejalan dengan upaya membangun budaya hidup aktif, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menargetkan pelaksanaan CFD di 514 kota di seluruh Indonesia hingga 2029.
Warga tampak antusias berolahraga dan menikmati ruang publik saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
CFD Nasional Ditargetkan Menjangkau 514 Kabupaten/Kota
Minggu 01 Februari 2026 23:55 WIB
JAKARTA - Warga tampak antusias berolahraga dan menikmati ruang publik saat Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Kegiatan rutin ini tak hanya menjadi ajang berolahraga, tetapi juga ruang interaksi sosial bagi masyarakat ibu kota.
Sejalan dengan upaya membangun budaya hidup aktif, Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menargetkan pelaksanaan CFD di 514 kota di seluruh Indonesia hingga 2029. Melalui perluasan program tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga membidik peningkatan partisipasi olahraga masyarakat hingga mencapai 47,5 persen pada 2029.
