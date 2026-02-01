Advertisement
Kegiatan tersebut digelar untuk mengedukasi masyarakat agar mendeteksi dini penyakit dengan memeriksakan diri ke dokter, juga mengajak untuk saling peduli terhadap sesama.
Warga membawa poster saat kampanye peringatan Hari Kanker Sedunia pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk mengedukasi masyarakat agar mendeteksi dini penyakit dengan memeriksakan diri ke dokter, juga mengajak untuk saling peduli terhadap sesama.
Warga membawa poster saat kampanye peringatan Hari Kanker Sedunia pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Kampanye Peringatan Hari Kanker Sedunia di CFD Jakarta

Minggu 01 Februari 2026 23:53 WIB
JAKARTA - Warga membawa poster saat kampanye peringatan Hari Kanker Sedunia pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026). 

 
Kegiatan tersebut digelar untuk mengedukasi masyarakat agar mendeteksi dini penyakit dengan memeriksakan diri ke dokter, juga mengajak untuk saling peduli terhadap sesama.
