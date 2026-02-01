Foto 1 / 4
Warga membawa poster saat kampanye peringatan Hari Kanker Sedunia pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Kampanye Peringatan Hari Kanker Sedunia di CFD Jakarta
Minggu 01 Februari 2026 23:53 WIB
JAKARTA - Warga membawa poster saat kampanye peringatan Hari Kanker Sedunia pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (1/2/2026).
Kegiatan tersebut digelar untuk mengedukasi masyarakat agar mendeteksi dini penyakit dengan memeriksakan diri ke dokter, juga mengajak untuk saling peduli terhadap sesama.
