SEMARANG - Sekitar 1.500 orang tua lanjut usia (lansia) mendapatkan angpao yang dibagikan yayasan Tay Kak Sie di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/2/2026). Tradisi pemberian angpao dilaksanakan sekitar dua minggu sebelum perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Tahun 2026 Masehi atau Tahun Kuda.

Tradisi bagi-bagi angpao ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap para lanjut usia (lansia). Bantuan yang diberikan berupa uang tunai (angpao), sembako, dan paket kebutuhan sehari-hari. Momentum Imlek tahun ini berharap Indonesia semakin damai, makmur, dan perekonomian masyarakat terus membaik.