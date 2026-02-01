Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
Tradisi pemberian angpao dilaksanakan sekitar dua minggu sebelum perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Tahun 2026 Masehi atau Tahun Kuda.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Sekitar 1.500 orang tua lanjut usia (lansia) mendapatkan angpao yang dibagikan yayasan Tay Kak Sie di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/2/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
Tradisi pemberian angpao dilaksanakan sekitar dua minggu sebelum perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Tahun 2026 Masehi atau Tahun Kuda.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Sekitar 1.500 orang tua lanjut usia (lansia) mendapatkan angpao yang dibagikan yayasan Tay Kak Sie di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/2/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Tradisi Bagi-Bagi Angpao Jelang Perayaan Imlek di Semarang

Minggu 01 Februari 2026 23:51 WIB
A
A
A

SEMARANG - Sekitar 1.500 orang tua lanjut usia (lansia) mendapatkan angpao yang dibagikan yayasan Tay Kak Sie di Kelenteng Tay Kak Sie, Gang Lombok, Kota Semarang, Jawa Tengah, Minggu (1/2/2026). Tradisi pemberian angpao dilaksanakan sekitar dua minggu sebelum perayaan Imlek 2577 Kongzili atau Tahun 2026 Masehi atau Tahun Kuda. 

 
Tradisi bagi-bagi angpao ini merupakan kegiatan rutin yang digelar setiap tahun sebagai bentuk kepedulian sosial terhadap para lanjut usia (lansia). Bantuan yang diberikan berupa uang tunai (angpao), sembako, dan paket kebutuhan sehari-hari. Momentum Imlek tahun ini berharap Indonesia semakin damai, makmur, dan perekonomian masyarakat terus membaik.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Tradisi Bagi-Bagi Angpao Jelang Perayaan Imlek di Semarang
Melihat Tim Liong Latihan Jelang Perayaan Imlek
Melihat Tim Barongsai Berlatih Jelang Perayaan Imlek
Produksi Kue Keranjang Jelang Perayaan Imlek di Yogyakarta
Patroli TNI-Polri Jaga Keamanan Klenteng Jelang Perayaan Imlek di Pontianak Kalimantan
Peragaan Busana Khas Tiongkok Jelang Perayaan Imlek
Warga Tionghoa Palembang Cuci Patung Dewa dan Dewi Jelang Perayaan Imlek
Patung Buddha Tidur Dibersihkan Jelang Perayaan Imlek 2574