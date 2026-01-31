Advertisement
Pemain tampil pada pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Pentas yang diselenggarakan selama 30 Januari-15 Februari 2026 tersebut mengangkat tema Hidupkan Lagi Mimpi-Mimpi, yang bercerita tentang perjalanan dua anak muda yang memiliki ketertarikan kuat pada seni dihadapkan pada realitas hidup dan pilihan personal yang digelar pada 30 Januari-15 Februari 2026.
Pemain tampil pada pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Pentas yang diselenggarakan selama 30 Januari-15 Februari 2026 tersebut mengangkat tema Hidupkan Lagi Mimpi-Mimpi, yang bercerita tentang perjalanan dua anak muda yang memiliki ketertarikan kuat pada seni dihadapkan pada realitas hidup dan pilihan personal yang digelar pada 30 Januari-15 Februari 2026.
Pemain tampil pada pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Pemain tampil pada pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Pementasan Musikal Perahu Kertas Hidupkan Kembali Mimpi Anak Muda

Sabtu 31 Januari 2026 16:27 WIB
JAKARTA - Pemain tampil pada pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Pentas yang diselenggarakan selama 30 Januari-15 Februari 2026 tersebut mengangkat tema Hidupkan Lagi Mimpi-Mimpi, yang bercerita tentang perjalanan dua anak muda yang memiliki ketertarikan kuat pada seni dihadapkan pada realitas hidup dan pilihan personal yang digelar pada 30 Januari-15 Februari 2026.

