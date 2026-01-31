JAKARTA - Pemain tampil pada pementasan Musikal Perahu Kertas di Ciputra Artpreneur, Jakarta, Jumat (30/1/2026). Pentas yang diselenggarakan selama 30 Januari-15 Februari 2026 tersebut mengangkat tema Hidupkan Lagi Mimpi-Mimpi, yang bercerita tentang perjalanan dua anak muda yang memiliki ketertarikan kuat pada seni dihadapkan pada realitas hidup dan pilihan personal yang digelar pada 30 Januari-15 Februari 2026.