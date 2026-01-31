JAKARTA - Model memeperagakan busana Rancangan Ivan Gunawan pada acara Garis Poetih Raya Festival 2026 di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Pada fashion show ini, Mandjha Ivan Gunawan menampilkan 26 look terpilih sebagai representasi dari keseluruhan koleksi Raya 2026. Acara yang dipersembahkan oleh BCA Syariah sebagai bentuk dukungan terhadap industri modest fashion nasional. Pada kesempatan tersebut, BCA Syariah juga meluncurkan digital membership Mandjha dan Ivan Gunawan Prive yang terintegrasi secara digital melalui mobile banking BSya by BCA Syariah. Inisiatif ini hadir untuk memberikan pengalaman gaya hidup modest fashion yang semakin praktis dan terintegrasi dengan sistem pembayaran secara digital tanpa kartu fisik.