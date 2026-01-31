JAKARTA - Jeni Adilasari, warga Bojonegoro, Jawa Timur, salah satu peserta Program Account Officer (AO) PNM Mekaar saat mendapatkan awarfds, Jakarta, (29/1/2026).

Program Account Officer (AO) PNM Mekaar dinilai berkontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu dirasakan oleh Jeni Adilasari, warga Bojonegoro, Jawa Timur.

Di sebuah rumah sederhana di Bojonegoro, sejak duduk di bangku SMP, Jeni selalu membantu ibunya membungkus nasi untuk dijual. Selain dititipkan ke warung, Jeni juga membawa sendiri ke sekolah untuk ditawarkan ke teman-temannya.

Rasa penasarannya pada aktivitas sang ibu membawanya mengenal Pertemuan Kelompok Mingguan (PKM) PNM Mekaar, yang oleh warga setempat disebut sebagai “sekolah”. Di sanalah ibunya belajar mengelola usaha dan keuangan. Pengalaman itu menanamkan mimpi dalam diri Jeni untuk suatu hari berdiri di sisi para perempuan tangguh yang berjuang membangun ekonomi keluarga.

Setelah lulus SMA, ia mendaftar menjadi AO PNM Mekaar. Baginya, program ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan jalan untuk membalas perjuangan ibunya sekaligus membantu lebih banyak keluarga. Selama lima tahun bertugas, Jeni menyaksikan perubahan nasabah yang ia dampingi, seiring dengan tercapainya impian pribadinya satu per satu.

Pada Januari 2026, melalui program Employee Reward PNM sebagai apresiasi atas kinerja terbaik, Jeni memperoleh kesempatan umrah gratis—hadiah yang dulu terasa mustahil saat ia masih membungkus nasi di dini hari. Kini, setiap mendampingi para ibu dalam pertemuan mingguan, ia melihat refleksi perjalanan hidupnya sendiri: tentang ketekunan, harapan, dan keberanian untuk bermimpi.

Program pemberdayaan ini menjadi bagian dari komitmen berkelanjutan PNM dalam memperkuat pelaku usaha ultra mikro melalui semangat #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM.