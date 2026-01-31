JAKARTA - Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar dan Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon Inarno Djajad dalam konferensi pers di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

OJK menegaskan pengunduran diri Direktur Utama PT BEI Iman Rachman tidak mengganggu operasional bursa maupun stabilitas pasar modal Indonesia. Seluruh fungsi perdagangan, kliring, penjaminan, serta kustodian dipastikan tetap berjalan normal.

OJK menilai langkah pengunduran diri tersebut sebagai bentuk tanggung jawab moral pimpinan BEI terhadap dinamika dan kondisi pasar modal nasional saat ini.