Director and Chief Agency Officer Generali Indonesia Jutany Japit (tengah) bersama Aswin AdhiNugrahanto head of institutional sales batavia prosperindo menjadi pembicara disela-sela peluncuran produk terbaru GEN Prime Link di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
President Director and CEO Generali Indonesia Rebecca Tan (tengah), Director and Chief Agency Officer Generali Indonesia Jutany Japit (kanan) dan Chief Product Management & Marketing Officer Generali Indonesia Jong Wie Siu (kiri) berfoto bersama disela-sela peluncuran produk terbaru GEN Prime Link di Jakarta, Jumat (30/1/2026).
GEN Prime Link juga memberikan proteksi hingga usia 99 tahun dengan masa bayar singkat, dan alokasi dana diinvestasikan seluruhnya tanpa potongan biaya asuransi serta tanpa memengaruhi nilai perlindungan.
GEN Prime Link Hadirkan Inovasi Asuransi Unit Link dengan Proteksi Jangka Panjang

Sabtu 31 Januari 2026 16:27 WIB
JAKARTA - Director and Chief Agency Officer Generali Indonesia Jutany Japit (tengah) bersama Aswin AdhiNugrahanto head of institutional sales batavia prosperindo menjadi pembicara disela-sela peluncuran produk terbaru GEN Prime Link di Jakarta, Jumat (30/1/2026). Generali Indonesia luncurkan GEN Prime Link, produk asuransi jiwa unit link atau PAYDI yang memiliki fitur inovatif yang dapat memberikan kepastian proteksi dan mengoptimalkan nilai investasi nasabah untuk akumulasi dana, yang berbeda dari konsep produk serupa yang ada di pasaran. GEN Prime Link juga memberikan proteksi hingga usia 99 tahun dengan masa bayar singkat, dan alokasi dana diinvestasikan seluruhnya tanpa potongan biaya asuransi serta tanpa memengaruhi nilai perlindungan.

