JAKARTA - Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf menyampaikan sambutan dalam peringatan Hari Lahir (Harlah) ke-100 Nahdlatul Ulama (NU) yang digelar di Istora Senayan, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).

Harlah ke-100 NU mengangkat tema Mengawal Indonesia Merdeka, Menuju Peradaban Mulia. Yahya Cholil Staquf mengatakan tema tersebut merupakan kelanjutan dari visi besar PBNU, yakni Merawat Jagat, Membangun Peradaban, yang menegaskan peran NU dalam menjaga nilai kebangsaan dan kemanusiaan.

Acara tersebut turut dihadiri sejumlah pejabat dan tokoh nasional, di antaranya Ketua MPR RI Ahmad Muzani, Menteri Agama Nasarudin Umar, istri almarhum Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid, Sinta Nuriyah, serta Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno.