Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 4
Perbesar
img-1
LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna, dengan total 28.816.787 pengguna sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 21.055.870 pengguna pada 2024.
Foto 2 / 4
Perbesar
img-2
Kereta LRT Jabodebek melintas di dekat Stasiun Setia Budi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Foto 3 / 4
Perbesar
img-3
LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna, dengan total 28.816.787 pengguna sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 21.055.870 pengguna pada 2024.
Foto 4 / 4
Perbesar
img-4
Kereta LRT Jabodebek melintas di dekat Stasiun Setia Budi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Meningkat Signifikan Sepanjang 2025

Sabtu 31 Januari 2026 18:22 WIB
A
A
A

JAKARTA - Kereta LRT Jabodebek melintas di dekat Stasiun Setia Budi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/1/2026). 

 
LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna, dengan total 28.816.787 pengguna sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 21.055.870 pengguna pada 2024.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Lrt Jabodebek Penumpang Lrt
Foto Lainnya
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Meningkat Signifikan Sepanjang 2025
LRT Jabodebek Layani 213.895 Penumpang Selama Libur Isra Mikraj dan Imlek
Peringati Hari Gizi Nasional, LRT Jabodebek Gelar Edutrain untuk Anak PAUD
Pengoperasian Kereta Khusus Wanita LRT Jabodebek
Pengguna LRT Jabodebek Meningkat Pada Kuartal III
Penumpang LRT Jabodebek Pascalebaran Naik 31%
LRT Jabodebek Ditetapkan sebagai Objek Vital Nasional Perkeretaapian
Mulai 1 Oktober 2023 Tarif LRT Jabodebek Paling Murah Rp3.000