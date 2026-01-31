Foto 1 / 4
LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna, dengan total 28.816.787 pengguna sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 21.055.870 pengguna pada 2024.
Foto 2 / 4
Kereta LRT Jabodebek melintas di dekat Stasiun Setia Budi, Jalan Rasuna Said, Jakarta, Sabtu (31/1/2026).
Foto 3 / 4
Foto 4 / 4
Jumlah Penumpang LRT Jabodebek Meningkat Signifikan Sepanjang 2025
Sabtu 31 Januari 2026 18:22 WIB
LRT Jabodebek mencatat pertumbuhan signifikan jumlah pengguna, dengan total 28.816.787 pengguna sepanjang 2025, meningkat dibandingkan 21.055.870 pengguna pada 2024.
