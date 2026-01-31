JAKARTA - Direktur Public Affairs, Communications, and Sustainability CCEP Indonesia Lucia Karina; Ketua Umum APINDO Shinta W. Kamdani; Rektor Universitas Andalas Prof. Efa Yonnedi; Wakil Rektor III Universitas Sumatera Utara Prof. Poppy Anjelisa Zaitun Hasibuan; Wakil Rektor III Universitas Syiah Kuala Prof. Mustanir Yahya; serta pengurus APINDO dan tim CCEP Indonesia berfoto usai penyerahan bantuan beasiswa di Kantor Sekretariat APINDO, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Coca-Cola Europacific Partners (CCEP) Indonesia menyalurkan beasiswa pendidikan senilai 50.000 euro bagi mahasiswa terdampak bencana banjir dan longsor di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Berdasarkan data Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi per Desember 2025, bencana tersebut berdampak pada 18.824 mahasiswa di 60 perguruan tinggi, dengan banyak di antaranya berisiko menghentikan studi akibat kondisi ekonomi keluarga.

Bantuan disalurkan melalui APINDO dan didistribusikan lewat Universitas Syiah Kuala, Universitas Sumatera Utara, dan Universitas Andalas sebagai bagian dari dukungan pemulihan sosial jangka panjang di sektor pendidikan. Selain beasiswa, CCEP Indonesia juga menyalurkan 222 unit mesin filter air untuk membantu pemulihan akses air bersih bagi masyarakat terdampak, bekerja sama dengan perguruan tinggi penerima bantuan dan Yayasan Hutan, Alam, dan Lingkungan Aceh.

Kolaborasi dunia usaha dan perguruan tinggi ini diharapkan memperkuat ketahanan sosial pascabencana sekaligus memastikan keberlanjutan pendidikan generasi muda di wilayah terdampak.