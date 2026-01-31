JAKARTA - Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).

Menyambut perayaan Imlek 2026, Lippo Mall Puri menghadirkan rangkaian dekorasi dengan tema Harmony in Bloom, mengusung konsep keharmonisan yang berpadu dengan keindahan bunga.

Atrium 1 disulap menjadi taman bunga raksasa yang dihiasi ribuan rangkaian bunga berwarna-warni. Dekorasi megah seluas lebih dari 250 meter persegi ini juga dilengkapi dengan tampilnya ratusan lampion yang menggantung indah mengelilingi area dekorasi dilengkapi dengan lampion raksasa setinggi lebih dari 3 meter yang menjadi ikon utama perayaan Chinese New Year di Lippo Mall Puri tahun ini.