Foto 1 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Advertisement
Sambut Imlek 2026, Pusat Perbelanjaan Dipenuhi Lampion dan Ribuan Bunga
Sabtu 31 Januari 2026 18:19 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pengunjung melihat pernak-pernik Imlek di pusat perbelanjaan Lippo Mall Puri, Jakarta, Jumat (30/1/2026).
Menyambut perayaan Imlek 2026, Lippo Mall Puri menghadirkan rangkaian dekorasi dengan tema Harmony in Bloom, mengusung konsep keharmonisan yang berpadu dengan keindahan bunga.
Atrium 1 disulap menjadi taman bunga raksasa yang dihiasi ribuan rangkaian bunga berwarna-warni. Dekorasi megah seluas lebih dari 250 meter persegi ini juga dilengkapi dengan tampilnya ratusan lampion yang menggantung indah mengelilingi area dekorasi dilengkapi dengan lampion raksasa setinggi lebih dari 3 meter yang menjadi ikon utama perayaan Chinese New Year di Lippo Mall Puri tahun ini.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya