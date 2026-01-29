JAKARTA - Pemain futsal timnas Indonesia Firman Adriansyah melakukan selebrasi usai mencetak gol ke gawang timnas Kirgistan pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Timnas Futsal Indonesia memastikan langkah ke perempat final Piala Asia Futsal 2026 usai menaklukkan Kirgistan dengan skor 5-3 pada matchday kedua Grup A. Kemenangan ini menegaskan performa solid skuad asuhan Hector Souto sepanjang fase grup.

Dengan tiket delapan besar di tangan, Indonesia kini mengalihkan fokus ke laga penentuan kontra Irak. Duel tersebut akan menjadi penentu posisi juara Grup A.