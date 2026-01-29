Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Harga Emas Antam Kembali Cetak Rekor, Tembus Rp3.168.000

Kamis 29 Januari 2026 21:40 WIB
A
A
A

JAKARTA - Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Harga Emas Naik Emas Antam
Foto Lainnya
Harga Emas Antam Kembali Cetak Rekor, Tembus Rp3.168.000
Awal Pekan, Harga Emas Antam dan UBS Masih Stagnan
Harga Emas Antam Tembus di Atas Rp2 Juta per Gram
Mulai Turun, Harga Emas Antam Rp1.896 Juta Per Gram
Harga Emas Antam Hari Ini Cetak Sejarah
Harga Emas Antam Naik Lagi Hari Ini
Harga Emas Antam Hari Ini Makin Berkilau Rp1.345.000 per Gram
Emas Antam Edisi Khusus Imlek Shio Naga Kayu