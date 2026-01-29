Foto 1 / 5
Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.
Foto 2 / 5
Foto 3 / 5
Foto 3 / 5
Foto 4 / 5
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Foto 4 / 5
Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.
Foto 5 / 5
Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Harga Emas Antam Kembali Cetak Rekor, Tembus Rp3.168.000
Kamis 29 Januari 2026 21:40 WIB
JAKARTA - Karyawan menunjukkan sampel emas batangan di Butik Emas Antam Setiabudi One, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Harga emas Antam yang dipantau dari laman Logam Mulia tercatat menembus Rp3.168.000 per gram, melonjak Rp165.000 dibandingkan hari sebelumnya yang berada di level Rp3.003.000 per gram.
