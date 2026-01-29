JAKARTA - Murid SMK jurusan Perhotelan menunjukkan keahlian menata alas kasur saat peluncuran program Anak Keluarga Sigap (AKSI) Digital di SMKN 27, Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Lewat AKSI Digital, Google dan YouTube gandeng pakar serta Pemprov DKI Jakarta untuk latih 2.500 guru BK. Inisiatif ini meluncurkan Buku Panduan Kesejahteraan Digital demi dukung kesehatan mental remaja Indonesia.

Program AKSI Digital merupakan upaya untuk memberdayakan keluarga Indonesia dalam menjelajahi internet secara aman dan pelatihan guru konseling di Jakarta.