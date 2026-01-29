Foto 1 / 5
Murid SMK jurusan Perhotelan menunjukkan keahlian menata alas kasur saat peluncuran program Anak Keluarga Sigap (AKSI) Digital di SMKN 27, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Program AKSI Digital merupakan upaya untuk memberdayakan keluarga Indonesia dalam menjelajahi internet secara aman dan pelatihan guru konseling di Jakarta. untuk mendukung kesehatan mental remaja.
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana bersama Vice President of Government Affairs and Public Policy Youtube Leslie Miller dan Head of Government Affairs and Public Policy Youtube APAC Danny Ardianto meninjau kegiatan pelajar SMK pada peluncuran program Anak Keluarga Sigap (AKSI) Digital di SMKN 27, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta Nahdiana (kiri) bersama Vice President of Government Affairs and Public Policy Youtube Leslie Miller (kedua kiri) dan Head of Government Affairs and Public Policy Youtube APAC Danny Ardianto (kedua kanan) mengamati baju rancang siswi SMK pada peluncuran program Anak Keluarga Sigap (AKSI) Digital di SMKN 27, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Lewat AKSI Digital, 2.500 Guru BK Diperkuat Dukung Kesehatan Mental Remaja
Kamis 29 Januari 2026 23:38 WIB
Lewat AKSI Digital, Google dan YouTube gandeng pakar serta Pemprov DKI Jakarta untuk latih 2.500 guru BK. Inisiatif ini meluncurkan Buku Panduan Kesejahteraan Digital demi dukung kesehatan mental remaja Indonesia.
Program AKSI Digital merupakan upaya untuk memberdayakan keluarga Indonesia dalam menjelajahi internet secara aman dan pelatihan guru konseling di Jakarta.
