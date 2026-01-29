Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Gerakan yang diinisiasi GoPay dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memerangi judi online dan mewujudkan ekosistem digital yang sehat ini sudah menjangkau 60 juta masyarakat dengan jarak tempuh 30.000 KM yang singgah di 66 Kota dan 21 Provinsi.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar (tengah) bersama Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius (kiri) dan Senior Brand Manager GoPay Irwan Ari Wibowo (kanan) melihat perjalanan mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar (kanan) berbincang bersama Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius (kiri) saat melihat mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pengunjung melihat aplikasi edukasi tentang bahaya judi online yang ada di mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Perangi Judi Online, Komdigi Bersama GoPay Gelar Kampanye Judi Pasti Rugi

Kamis 29 Januari 2026 23:38 WIB
A
A
A

JAKARTA - Pengunjung melihat aplikasi edukasi tentang bahaya judi online yang ada di mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Gerakan yang diinisiasi GoPay dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memerangi judi online dan mewujudkan ekosistem digital yang sehat ini sudah menjangkau 60 juta masyarakat dengan jarak tempuh 30.000 KM yang singgah di 66 Kota dan 21 Provinsi. 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Perangi Judi Online, Komdigi Bersama GoPay Gelar Kampanye Judi Pasti Rugi
Aliran Dana Judi Online Dibongkar, Polisi Sita Rp59,1 Miliar
Komdigi Kirim 100 Genset dan 500 Ponsel untuk Pulihkan Jaringan di Sumatra
Menkomdigi Bertemu Kepala PPATK Terkait Judi Online
Okezone dan Komdigi Gelar Gen Zone Talks, Membahas AI bareng Ratusan Mahasiswa Untar
Menkomdigi Meutya Hafid Hadiri Raker dengan Komisi I DPR Bahas Laporan Keuangan dan RKP 2026
Dukung Transformasi Digital, Menkomdigi Resmikan Aturan eSIM
Menkomdigi Tinjau Posko Bersama Arus Mudik di Gambir