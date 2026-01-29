Foto 1 / 5
Perbesar
Gerakan yang diinisiasi GoPay dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memerangi judi online dan mewujudkan ekosistem digital yang sehat ini sudah menjangkau 60 juta masyarakat dengan jarak tempuh 30.000 KM yang singgah di 66 Kota dan 21 Provinsi.
Foto 2 / 5
Perbesar
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar.
Foto 3 / 5
Perbesar
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar (tengah) bersama Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius (kiri) dan Senior Brand Manager GoPay Irwan Ari Wibowo (kanan) melihat perjalanan mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Alexander Sabar (kanan) berbincang bersama Head of GoPay Wallet Kelvin Timotius (kiri) saat melihat mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
Pengunjung melihat aplikasi edukasi tentang bahaya judi online yang ada di mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026).
Advertisement
Perangi Judi Online, Komdigi Bersama GoPay Gelar Kampanye Judi Pasti Rugi
Kamis 29 Januari 2026 23:38 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pengunjung melihat aplikasi edukasi tentang bahaya judi online yang ada di mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Gerakan yang diinisiasi GoPay dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memerangi judi online dan mewujudkan ekosistem digital yang sehat ini sudah menjangkau 60 juta masyarakat dengan jarak tempuh 30.000 KM yang singgah di 66 Kota dan 21 Provinsi.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hariFollow
Topik Artikel :
Foto Lainnya