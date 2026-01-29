JAKARTA - Pengunjung melihat aplikasi edukasi tentang bahaya judi online yang ada di mobil kampanye Judi Pasti Rugi di Blok M Hub, Jakarta, Kamis (29/1/2026). Gerakan yang diinisiasi GoPay dan Kementerian Komunikasi dan Digital guna memerangi judi online dan mewujudkan ekosistem digital yang sehat ini sudah menjangkau 60 juta masyarakat dengan jarak tempuh 30.000 KM yang singgah di 66 Kota dan 21 Provinsi.