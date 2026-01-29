Advertisement
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Nekatnya kendaraan memotong jalur ini untuk menghindari banjir yang menggenangi jalan arah menuju Cengkareng. Banjir ini akibat luapan sungai Mookervart yang berada di sebelah jalan.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
HOME MULTIMEDIA Foto

Hindari Banjir, Pengendara Motor Nekat Potong Jalur di Daan Mogot

Kamis 29 Januari 2026 21:34 WIB
A
A
A

JAKARTA - Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026). Nekatnya kendaraan memotong jalur ini untuk menghindari banjir yang menggenangi jalan arah menuju Cengkareng. Banjir ini akibat luapan sungai Mookervart yang berada di sebelah jalan. 

