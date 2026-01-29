JAKARTA - Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026). Nekatnya kendaraan memotong jalur ini untuk menghindari banjir yang menggenangi jalan arah menuju Cengkareng. Banjir ini akibat luapan sungai Mookervart yang berada di sebelah jalan.