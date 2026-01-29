Foto 1 / 5
Nekatnya kendaraan memotong jalur ini untuk menghindari banjir yang menggenangi jalan arah menuju Cengkareng. Banjir ini akibat luapan sungai Mookervart yang berada di sebelah jalan.
Hindari Banjir, Pengendara Motor Nekat Potong Jalur di Daan Mogot
Kamis 29 Januari 2026 21:34 WIB
JAKARTA - Puluhan kendaraan memotong jalur melalui akses Transjakarta di Kawasan Daan Mogot, Rawa Buaya, Jakarta Barat, Kamis (29/1/2026). Nekatnya kendaraan memotong jalur ini untuk menghindari banjir yang menggenangi jalan arah menuju Cengkareng. Banjir ini akibat luapan sungai Mookervart yang berada di sebelah jalan.
