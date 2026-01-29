JAKARTA - Direktorat Teknik dan Lingkungan Kementerian ESDM Fakhrurozi, Analis Kebijakan Ahli Madya Kemenko Perekonomian Dwi Septi Cahyawati, Director of Strategic Development Operation ICCSC Rizky M. Kahfie, dan Ketua Panitia Pelaksana IICCS Forum 2026 Junaedi saat konferensi pers awal IICCS Forum 2026 yang digelar di Jakarta, Kamis (29/1/2026).

Indonesian Carbon Capture and Storage Center (ICCSC) menyelenggarakan kegiatan awal menuju penyelenggaraan The 4th International & Indonesia CCS (IICCS) Forum 2026. Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Road to The 4th IICCS Forum 2026 yang bertujuan membuka diskusi awal, memperkuat kerja sama, serta melanjutkan arah pengembangan Carbon Capture and Storage (CCS) di Indonesia.

Mengusung tema “Advancing Indonesia’s CCS Project Deployment; Driving Policy Alignment, Regional Collaboration, and Sustainable Carbon Economy”, kegiatan ini menegaskan bahwa pengembangan CCS di Indonesia telah memasuki tahap persiapan proyek. Pada fase ini, dukungan kebijakan pemerintah serta kolaborasi erat antara pemerintah, industri, dan mitra regional menjadi kunci.

Pemerintah menegaskan CCS sebagai bagian penting dalam mendukung target penurunan emisi dan transisi energi nasional menuju net-zero emission, sekaligus membuka peluang kolaborasi dan investasi agar CCS dapat memberikan manfaat ekonomi.

Director of Strategic Development and Operation ICCSC, Rizky Muhammad Kahfie, menyampaikan bahwa pengembangan CCS telah mendapat dukungan kebijakan melalui berbagai regulasi sejak 2023. Kegiatan ini menjadi awal perencanaan kerja sama antarpemangku kepentingan menjelang 2026. Sementara itu, Belladonna menekankan potensi Indonesia sebagai pusat pengembangan CCS di kawasan melalui kolaborasi regional dan penguatan ekonomi karbon berkelanjutan.

Ketua Panitia Pelaksana The 4th IICCS Forum 2026 menambahkan bahwa rangkaian Road to IICCS Forum 2026 dirancang untuk menghasilkan kerja sama yang lebih konkret, termasuk pengembangan proyek dan manfaat ekonomi karbon.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi ICCSC dan On Us Asia, yang melibatkan pemerintah, industri, akademisi, serta mitra regional dan internasional guna mendukung pengembangan ekosistem CCS nasional. Ke depan, rangkaian kegiatan lanjutan akan digelar untuk memperluas keterlibatan pemangku kepentingan dan memperkuat posisi IICCS Forum sebagai forum CCS terbesar di Indonesia.