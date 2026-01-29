JAKARTA – Seorang staf PT Permodalan Nasional Madani (PNM) melakukan pendampingan terhadap pelaku usaha mikro di sektor pertanian (28/1/2026). UMKM selama ini dikenal sebagai tulang punggung perekonomian nasional, namun pada segmen ultra mikro tantangan yang dihadapi tidak hanya sebatas keterbatasan modal, melainkan juga kapasitas usaha, seperti akses pasar, pencatatan keuangan, literasi bisnis, hingga kerentanan terhadap guncangan ekonomi dan bencana.

Pembiayaan menjadi langkah awal yang penting, tetapi tanpa pemberdayaan, modal berisiko menjadi beban bagi pelaku usaha. Karena itu, peningkatan kapasitas melalui pendampingan usaha, penguatan literasi keuangan, disiplin kelompok, serta penumbuhan kepercayaan diri dinilai krusial agar usaha ultra mikro mampu bertahan dan berkembang.

Melalui program Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar), PNM menerapkan pendekatan terintegrasi berupa pembiayaan ultra mikro yang disertai pendampingan rutin berbasis kelompok. PNM memosisikan nasabah, khususnya para ibu pelaku usaha, tidak sekadar sebagai debitur, melainkan sebagai mitra dalam pembangunan ekonomi.

Sekretaris Perusahaan PNM, L. Dodot Patria Ary, menegaskan bahwa pembiayaan dan pemberdayaan harus berjalan beriringan. “PNM tidak hanya menyalurkan modal, tetapi juga hadir mendampingi dan membangun kapasitas nasabah agar usaha mereka dapat tumbuh secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dengan semangat #PNMuntukUMKM dan #PNMPemberdayaanUMKM, PNM meyakini ekosistem pemberdayaan mampu menciptakan dampak berlipat, mulai dari peningkatan produktivitas usaha, stabilitas pendapatan keluarga, hingga penguatan ketahanan ekonomi komunitas lokal.