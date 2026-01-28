Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Pemain timnas futsal Indonesia Dewa Rizki Amanda (kanan) berebut bola dengan pemain futsal Korea Selatan Kang Jukwang (kiri) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Indonesia Menang Telak 5-0 atas Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026

Rabu 28 Januari 2026 22:02 WIB
A
A
A
JAKARTA - Pemain timnas futsal Indonesia Dewa Rizki Amanda (kanan) berebut bola dengan pemain futsal Korea Selatan Kang Jukwang (kiri) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
 
Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
 
Sejak awal pertandingan, skuad Garuda mendominasi permainan dan menunjukkan performa solid hingga memastikan kemenangan telak tanpa balas.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
Timnas Futsal Indonesia Ukir Sejarah ke Semifinal Piala Asia 2026
Taklukkan Kirgistan 5-3, Timnas Futsal Indonesia Lolos ke Perempatfinal
Iraq Taklukkan Kyrgyz Republic 4-2 di Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026
Timnas Futsal Indonesia Mantapkan Serangan Jelang SEA Games 2025
Timnas Futsal Indonesia Gagal Juara Usai Kalah 3-2 dari Latvia di Four Nations 2025
Timnas Futsal Indonesia Bantai Tanzania 7-1 di Futsal Four Nations Cup 2025
Timnas Futsal Indonesia Hadapi Tanzania di Laga Pertama Futsal Four Nations Cup 2025
Timnas Futsal Indonesia Juara CFA 2025, Taklukkan Denmark 4 - 2 di Final