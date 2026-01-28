Foto 1 / 5
Pemain timnas futsal Indonesia Dewa Rizki Amanda (kanan) berebut bola dengan pemain futsal Korea Selatan Kang Jukwang (kiri) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Indonesia Menang Telak 5-0 atas Korea Selatan di Piala Asia Futsal 2026
Rabu 28 Januari 2026 22:02 WIB
JAKARTA - Pemain timnas futsal Indonesia Dewa Rizki Amanda (kanan) berebut bola dengan pemain futsal Korea Selatan Kang Jukwang (kiri) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Sejak awal pertandingan, skuad Garuda mendominasi permainan dan menunjukkan performa solid hingga memastikan kemenangan telak tanpa balas.
