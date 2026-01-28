JAKARTA - Pemain timnas futsal Indonesia Dewa Rizki Amanda (kanan) berebut bola dengan pemain futsal Korea Selatan Kang Jukwang (kiri) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Timnas futsal Indonesia tampil perkasa dengan melibas Korea Selatan 5-0 pada laga Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.

Sejak awal pertandingan, skuad Garuda mendominasi permainan dan menunjukkan performa solid hingga memastikan kemenangan telak tanpa balas.