Foto 1 / 5
img-1
Timnas futsal Iraq mengalahkan Timnas futsal Kyrgyz Republic dengan skor 4-2 pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Foto 2 / 5
img-2
Timnas futsal Iraq mengalahkan Timnas futsal Kyrgyz Republic dengan skor 4-2 pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
Foto 3 / 5
img-3
Pemain futsal Iraq Salim Kadhim (tengah) menggiring bola yang diadang pemain futsal Kyrgyz Republic Dzhanat Uulu Samat (kiri) dan Alimov Maksat (kanan) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Foto 4 / 5
img-4
Pemain futsal Iraq Salim Kadhim (tengah) menggiring bola yang diadang pemain futsal Kyrgyz Republic Dzhanat Uulu Samat (kiri) dan Alimov Maksat (kanan) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).
Foto 5 / 5
img-5
Timnas futsal Iraq mengalahkan Timnas futsal Kyrgyz Republic dengan skor 4-2 pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
HOME MULTIMEDIA Foto

Iraq Taklukkan Kyrgyz Republic 4-2 di Grup A AFC Futsal Asian Cup 2026

Rabu 28 Januari 2026 22:00 WIB
JAKARTA - Pemain futsal Iraq Salim Kadhim (tengah) menggiring bola yang diadang pemain futsal Kyrgyz Republic Dzhanat Uulu Samat (kiri) dan Alimov Maksat (kanan) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026). 

 
Timnas futsal Iraq mengalahkan Timnas futsal Kyrgyz Republic dengan skor 4-2 pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.
