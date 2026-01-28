JAKARTA - Pemain futsal Iraq Salim Kadhim (tengah) menggiring bola yang diadang pemain futsal Kyrgyz Republic Dzhanat Uulu Samat (kiri) dan Alimov Maksat (kanan) pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026 di Indonesia Arena, Senayan, Jakarta, Selasa (27/1/2026).

Timnas futsal Iraq mengalahkan Timnas futsal Kyrgyz Republic dengan skor 4-2 pada pertandingan grup A AFC Futsal Asian Cup 2026.