Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).
Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).
Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).
Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).
Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).
HOME MULTIMEDIA Foto

Bebas dari Rehabilitasi, Onad Menangis Minta Maaf

Rabu 28 Januari 2026 22:17 WIB
JAKARTA - Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

 
Onad yang didampingi istrinya Beby Prisillia sempat menangis dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah terjerumus ke dunia narkotika.
