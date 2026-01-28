JAKARTA - Artis Onadio Leonardo atau Onad menyapa wartawan setelah keluar dari rehabilitasi di Yayasan ULTRA, Jakarta Selatan, Rabu (28/1/2026).

Onad yang didampingi istrinya Beby Prisillia sempat menangis dan meminta maaf kepada masyarakat karena telah terjerumus ke dunia narkotika.