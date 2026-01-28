JAKARTA - Aktor sekaligus Brand Ambassador Glico WINGS, Arya Mohan, bersama Head of Marketing Glico WINGS, Mulyarasti Soehoed, menghadiri peluncuran inovasi es krim Jepang Frostbite Potabee di kawasan Car Free Day (CFD) Jakarta, Minggu (25/1). Produk ini menghadirkan sensasi unik perpaduan es krim vanilla Jepang yang creamy dengan topping keripik kentang asli yang renyah, terinspirasi dari tren mencelupkan kentang goreng ke dalam es krim vanilla yang sempat viral di kalangan pencinta kuliner.

Melalui Frostbite Potabee, Glico WINGS mendobrak inovasi di industri es krim nasional dengan menghadirkan kombinasi rasa manis, gurih, dan renyah dalam satu gigitan. Es krim vanilla dibalut lapisan cokelat tebal dan ditaburi keripik kentang Potabee, menghasilkan pengalaman menikmati camilan yang berbeda dan relevan dengan selera anak muda yang gemar bereksplorasi rasa. Produk ini merupakan hasil kolaborasi Frostbite dari Glico WINGS dengan Potabee dari Calbee WINGS yang telah dikenal sebagai keripik kentang berbahan 100% kentang asli dengan teknologi V-Cut.

Peluncuran Frostbite Potabee menjadi magnet bagi ratusan pengunjung CFD Jakarta yang antusias mengantre untuk mencicipi es krim ini secara gratis. Suasana semakin semarak dengan berbagai aktivitas interaktif, mulai dari meet and greet bersama Arya Mohan, parade es krim, hingga beragam permainan. Mulai awal Februari 2026, es krim Jepang Frostbite Potabee dapat dibeli di supermarket, platform online, dan toko terdekat dengan harga Rp5.000, sekaligus menegaskan komitmen Glico WINGS untuk terus menghadirkan inovasi es krim berkualitas Jepang yang mengikuti tren konsumen Indonesia.