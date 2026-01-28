JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).

Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program renovasi berbasis gotong royong berjalan sesuai rencana serta memberi dampak nyata bagi warga. Rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini mulai bertransformasi menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan sehat.

Ke depan, Kementerian PKP menargetkan renovasi sekitar 50 rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di wilayah tersebut. Menariknya, seluruh upaya itu dirancang tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mengedepankan kolaborasi berbagai pihak.