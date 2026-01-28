Advertisement
Advertisement
Home Podcast Video Foto Infografis TV Streaming Radio
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Digital
Ototekno
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Foto 1 / 5
Perbesar
img-1
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Foto 2 / 5
Perbesar
img-2
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Foto 3 / 5
Perbesar
img-3
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Foto 4 / 5
Perbesar
img-4
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
Foto 5 / 5
Perbesar
img-5
Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026).
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
thumb-img
Advertisement
HOME MULTIMEDIA Foto

Menteri PKP Pantau Renovasi RTLH Berbasis Gotong Royong di Menteng

Rabu 28 Januari 2026 22:10 WIB
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait saat menunjau hasil renovasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Menteng Tenggulun, Jakarta Pusat, Rabu (28/1/2026). 

 
Kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan program renovasi berbasis gotong royong berjalan sesuai rencana serta memberi dampak nyata bagi warga. Rumah-rumah yang sebelumnya tidak layak huni kini mulai bertransformasi menjadi tempat tinggal yang lebih aman dan sehat.
 
Ke depan, Kementerian PKP menargetkan renovasi sekitar 50 rumah sekaligus melakukan penataan kawasan kumuh di wilayah tersebut. Menariknya, seluruh upaya itu dirancang tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dengan mengedepankan kolaborasi berbagai pihak.
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Foto Lainnya
655 Unit Rumah Tidak Layak Huni di Aceh Timur akan Direnovasi
Dihuni 13 Orang, Menteri PKP Maruarar Sirait Beri Perhatian Khusus pada Rumah Nenek Hasna
Cek Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni, Ganjar: Hasilnya Diluar Ekspektasi!